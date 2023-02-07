Ростовчане стали в пять раз чаще заказывать банковские карты на дом

Ростовчане пользуются сервисом уже в течение двух лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным ВТБ, в Ростове-на-Дону количество банковских карт доставленных курьерами в 2022 году выросло в пять раз по сравнению с 2021 годом. Причем девять из десяти — это дебетовые карты.

Ростовчане пользуются сервисом в течение уже двух лет. Срок получения карты от момента подачи заявки до доставки — от трех часов. Для получения карты достаточно заполнить анкету на сайте, даже если до этого другими продуктами банка не пользовались. В день заказа курьер может привезти неименную карту, которая по функционалу сопоставима с именной.

- Банк стремится быть ближе к клиенту и экономить его время, - прокомментировал управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Несмотря на рост популярности цифровых карт, пластик как платежный инструмент сохраняет свою востребованность, и по результатам прошлого года мы видим кратный рост востребованности сервиса курьерской доставки банка в Ростове. По нашим прогнозам, спрос на эту услугу будет динамично расти и в этом году.

Отмечается, что вместе с доставкой можно оформить перевод зачисление пенсии на карту: курьер не только ее доставит, но и сверит данные из заявки с документами, сформирует заявление в Фонд пенсионного и социального страхования о переводе пенсии. Раньше такое заявление можно было подать только с помощью мобильного приложения или лично в офисе банка. Обработав заявку, Соцфонд отправит клиенту уведомление для подтверждения по SMS перевода пенсии на другую карту, а после рассмотрит заявку и дистанционно оформит выплаты.