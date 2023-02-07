Единое пособие родителям в Ростовской области: кому положено, как оформить

Для оформления выплаты, как правило, достаточно заявления на портале госуслуг. Фото: Даниил ОПАРИН

Единое пособие родителям более 65 тысяч детей назначили в Ростовской области за месяц с момента вступления в силу закона о введении выплаты. Также такую меру поддержки получили 1,5 тысячи беременных женщин. Всего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования региона было перечислено по этой выплате более 613 миллионов рублей, сообщает пресс-служба фонда.

В фонде уточнили, что единое пособие назначается в формате социального казначейства. То есть для получения выплаты родителям, как правило, хватает заявления на портале госуслуг, причем в одном заявлении можно указать всех детей возрастом до 17 лет. Другие сведения ведомства проверяют автоматически.

Напомним, единое пособие назначили взамен ряда действовавших ранее мер поддержки нуждающимся семьям. Сюда вошли две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

К единому пособию можно перейти плавно — до конца срока, на который прежние выплаты были установлены. При этом в любой момент можно написать заявление и перейти на формат единого пособия. При этом, если ребенок родился до 2023 года, родители могут получить выплату, по условиям, которые действовали до трехлетия сына или дочери. Так, с начала текущего года на Дону Фонд одобрил 2,7 тысячи выплат на первого ребенка возрастом до трех лет, родившихся до 2022 года, и сумма выплат — более 38,4 миллиона рублей.

Кроме того, единое пособие расширяет возможности маткапитала. Семьи теперь могут оформить из него не только ежемесячную выплату на второго ребенка, как это было до текущего года, но и на любого другого, причем эту выплату можно будет получать вместе с единым пособием.

Чтобы оформить единое пособие, и дети, и родители должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на территории России. Также оцениваются доходы семьи и занятость родителей.

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