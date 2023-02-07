Выплата на первого ребенка теперь входит в единое пособие и оформляется по новым правилам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области единое пособие назначили родителям 65 тысяч детей. Также право на выплату заявили 1,5 тысячи беременных женщин. Семьям перечислили уже более 613 млн рублей, сообщает донское отделение СФР.

Единое пособие заменило нуждающимся жителям региона ряд действовавших ранее мер поддержки. При назначении новой выплаты оценивают доходы и занятость взрослых. Оформление проводится через сайт госуслуг. В одном запросе можно указать всех детей до 17 лет.

- Для постепенного перехода к единой выплате люди продолжают получать все прежние суммы до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие, - уточнили специалисты.

Добавим, выплата на первого ребенка теперь входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить поддержку по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет.

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