Самой популярной моделью на вторичном рынке стал Apple iPhone 7

Фото: "МегаФон".

В 2022 году российские пользователи стали чаще покупать восстановленные смартфоны. Самыми популярными на вторичном рынке стали флагманские модели Samsung, iPhone и Xiaomi.

По итогам прошлого года iPhone 7 стал самым популярным среди восстановленных смартфонов. Его стоимость – самая низкая в линейке Apple на вторичном рынке. В пятерку также вошли iPhone 8 и iPhone XR, а вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.

Чаще всего на вторичном рынке покупают флагманские модели высокой ценовой категории, но есть и исключения – например, в топ-10 популярных устройств в 2022 году вошел смартфон Huawei Y5p стоимостью менее 10 тысяч рублей.

- Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми устройствами. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества. Мы ожидаем роста продаж в 2023 году и планируем расширять линейку смартфонов, в которой уже сейчас насчитывается 200 моделей, — прокомментировал Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

Оператор запустил продажу восстановленных смартфонов в апреле 2022 года. На все устройства распространяется гарантия. Восстановленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам, а также при необходимости замену компонентов.