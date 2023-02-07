В Батайске почтили память защитников города, погибших в годы Великой Отечественной войны

В честь подвига воинов к мемориалу «Клятва поколений» возложили Гирлянду Славы. Фото: телеграм-канал председателя донского Заксобрания Александра Ищенко

7 февраля в Ростовской области жители Батайска почтили память бойцов, погибших 80 лет назад при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В честь подвига воинов к мемориалу «Клятва поколений» возложили цветы и Гирлянду Славы.

Много людей сегодня посетили торжественную церемонию, в том числе в ней принял участие председатель донского Законодательного собрания Александр Ищенко.

- Сегодня у мемориала были и взрослые, и молодежь. Это свидетельствует о том, что жители Дона чтят память своих прадедов, дедов, отцов - тех, кто защищал Россию, освобождал ее в период Великой Отечественной войны, - отметил в своем телеграм-канале Александр Ищенко.

Парламентарий добавил, что молодые люди и девушки должны помнить о событиях военного лихолетья 1941-1945 годов и обязательно рассказывать об этом своим детям и внукам.

Во время Великой Отечественной войны Батайск находится в оккупации больше полугода. За это время фашисты отнимали у людей последнее, выселяли их из домов, отправляли на принудительные работы в Германию. За свободу и жизни горожан погибли 1265 бойцов Красной Армии.

Только за два последних года на мемориале «Клятва поколений» увековечили еще 125 фамилий погибших освободителей Батайска. Кроме того, городской музей установил 27 новых фамилий летчиков, участвовавших в боях в небе над Батайском. Их имена будут увековечены в Авиагородке.

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