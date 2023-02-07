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НовостиОбщество7 февраля 2023 12:06

С 7 февраля три банка объединят банкоматные сети

Клиенты этих финансовых организаций смогут производить денежные операции без комиссии
Ольга РЯШНОВА
Клиентам будут доступны 20 тысяч банкоматов.

Клиентам будут доступны 20 тысяч банкоматов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

С 7 февраля в банкоматах трех кредитных организаций можно будет снимать и вносить наличные без комиссии. Банкоматные сети объединяют банки ВТБ, «Открытие» и РНКБ.

Создание единого парка устройств является первым этапом объединения кредитных организаций. Воспользоваться сервисом смогут владельцы всех карт этих банков — для них доступны 20 тысяч банкоматов. Лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком-эмитентом карты.

— Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Клиенты «Открытия» и РНКБ получат доступ к одной из крупнейших сетей в России, которая теперь превысит 19,5 тысяч устройств. Аналогичные подходы будут применены и по другим направлениям интеграции», – отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев уверен, что объединение сетей — важное решение, которое упростит жизнь клиентов.

— Мы расцениваем это как важный шаг на пути достижения синергетического эффекта от объединения услуг и сервисов ведущих отечественных банков», – комментирует президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

По словам председателя правления РНКБ Михаила Якунина, благодаря объединению сетей банкоматов будет создана одна из самых больших сетей устройств самообслуживания в нашей стране. Можно сказать, что между Крымом и материковой частью России появился еще один «мост», только финансовый. Теперь визиты наших клиентов в другие регионы будут еще более комфортными – как и поездки клиентов ВТБ и банка «Открытие» на отдых в Крым».