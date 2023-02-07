С 7 февраля три банка объединят банкоматные сети

Клиентам будут доступны 20 тысяч банкоматов. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 7 февраля в банкоматах трех кредитных организаций можно будет снимать и вносить наличные без комиссии. Банкоматные сети объединяют банки ВТБ, «Открытие» и РНКБ.

Создание единого парка устройств является первым этапом объединения кредитных организаций. Воспользоваться сервисом смогут владельцы всех карт этих банков — для них доступны 20 тысяч банкоматов. Лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком-эмитентом карты.

— Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Клиенты «Открытия» и РНКБ получат доступ к одной из крупнейших сетей в России, которая теперь превысит 19,5 тысяч устройств. Аналогичные подходы будут применены и по другим направлениям интеграции», – отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев уверен, что объединение сетей — важное решение, которое упростит жизнь клиентов.

— Мы расцениваем это как важный шаг на пути достижения синергетического эффекта от объединения услуг и сервисов ведущих отечественных банков», – комментирует президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

По словам председателя правления РНКБ Михаила Якунина, благодаря объединению сетей банкоматов будет создана одна из самых больших сетей устройств самообслуживания в нашей стране. Можно сказать, что между Крымом и материковой частью России появился еще один «мост», только финансовый. Теперь визиты наших клиентов в другие регионы будут еще более комфортными – как и поездки клиентов ВТБ и банка «Открытие» на отдых в Крым».