В Ростове-на-Дону из-за дефекта на теплотрассе десятки домов остались без тепла

Полностью вернуть отопление обещают примерно к 19 часам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 7 февраля, в Ростове из-за дефекта коммуникаций подачу отопления снизили более чем в 20 домах. Сейчас специалисты устраняют проблему, сообщает пресс-служба «Ростовских тепловых сетей».

Батареи вполсилы сейчас должны греть по следующим адресам:

- Шаумяна, 50 а, 56, 62, 64, 45, 47, 49, 70, 74, 76, 82;

- Буденновский, 22, 24;

- Б.Садовая, 50, 52-56, 58, 60;

- Социалистическая, 57/26, 60, 61, 62, 64, 65, 68;

- Соборный, 26.

Известно, что обнаруженный дефект в эти минуты ликвидируют две аварийные бригады, задействовали 6 спецмашин. Полностью вернуть отопление обещают примерно к 19 часам.

Добавим, ранее городские власти объяснили, почему в Ростове-на-Дону рвутся теплосети и отключается отопление. Чаще всего это происходит из-за погодных влияний и коррозии.

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