Ростовские компании смогут перейти на отечественную корпоративную телефонию

Фото: "Мегафон".

Отечественное решение для организации телефонии «Корпоративная АТС» запустил МегаФон. Новый сервис создан для организации телефонной связи в крупных компаниях и эффективной работы контактных центров.

«Корпоративная АТС» создана на базе российского ПО и включена в реестр Минцифры. Новое решение подходит к любым уже работающим в компаниях системах, что обеспечивает бесшовный переход с иностранных сервисов, что в условиях активного импортозамещения важно для отечественного бизнеса.

Сервис актуален для крупного бизнеса, если базовых функций платформы по организации телефонии для создания единого телефонного пространства не хватает. При этом решение можно гибко адаптировать под свои нужды и объединить в одну телефонную сеть даже отдаленные географически структурные подразделения. Также сервис дает возможность подключить и наладить работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

- Стабильная связь и современные коммуникационные сервисы — это основа эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением, «Корпоративная АТС» единым решением собирает все нужные сведения: историю звонков и заказов, запись разговоров и статистику, что значительно ускоряет обслуживание, - комментирует директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса Кирилл Самошонков. - Функционал можно дополнить другими решениями МегаФона, в том числе голосовыми роботами и системой распознавания и синтеза речи Speech-to-Text.

Кроме того, контактным центрам в рамках функционала сервиса доступна система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию, которое можно переключить между заготовленными сценариями ответов. При этом можно запрограммировать неограниченное число сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) эффективно распределять входящие звонки, снизив статистику пропущенных звонков и нагрузку на операторов.