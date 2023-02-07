Новый завод безалкогольных напитков собираются запустить в 2024 году в Ростовской области

Сейчас ведется набор персонала на новое предприятие Фото: Андрей АБРАМОВ

В Аксайском районе Ростовской области начали строительство нового завода безалкогольных напитков. Параллельно сейчас ведут набор персонала на будущее предприятие. Всего должны создать до 200 рабочих мест, сообщает сайт донского правительства.

Известно, что соглашение о возведении объекта подписали еще в 2021 году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Проект с инвестициями в 1,5 млрд рублей сопровождает «Агентство инвестиционного развития Ростовской области».

- Проектная мощность завода - более 200 млн литров напитков в год. Запустить производство в Аксайском районе планируется в 2024 году, - прокомментировал генеральный директор донского АИР Игорь Бураков.

Заводы компании, которая создаст новое производство на Дону, уже работают в Московской, Ленинградской и Ярославской областях. В ассортименте продукции - питьевая вода, лимонады, соки и другие безалкогольные напитки.

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