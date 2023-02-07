7 февраля в Ростове на Северном в 20 жилых домах снизили подачу отопления

Порыв устраняли две ремонтные бригады Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 7 февраля, в Ростове-на-Дону на Северном снизили подачу отопления сразу в 20 домах. К этому моменту ремонтные работы уже завершили, сообщает компания «Ростовские тепловые сети».

- Еще в 13:15 работы были завершены. В настоящее время приступили к заполнению трубопровода и восстановлению теплоснабжения, - сообщили потребителям.

Напомним, параметры отопления были снижены после затопления тепловой камеры в районе торгового комплекса на Добровольского. Батареи вполсилы грели на Комарова, 18/1, 18/2, 20, 20 в, 20/1, 20/2, 20/3 и Добровольского, 9, 9 а, 11, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 30. Порыв устраняли две ремонтные бригады, было задействовано шесть единиц спецтехники.

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