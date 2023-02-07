Больше 100 тысяч исследований выполнила ПЦР-лаборатория, открытая при поддержке Ростовской АЭС

Фото: предоставлено Ростовской АЭС.

Медицинская лаборатория, открытая при поддержке атомной станции на базе городской поликлиники Волгодонска, выполнила свыше 100 тысяч исследований, из них в 2022 году - более 30 тысяч тестов на COVID-19 и около 13 тысяч - на другие вирусы.

Лабораторию, предназначенную изначально для обработки ПЦР-тестов на COVID-19 и открытую в разгар пандемии в 2020 году, помогла построить и оснастить оборудованием Ростовская АЭС. Тогда городское здравоохранение не справлялось с объемами исследований на новую коронавирусную инфекцию. Материал приходилось отправлять в областной центр и в Москву.

Лабораторию построили в рекордные сроки - за три месяца. Сегодня медики начали выполнять и новые исследования.

- Повышение уровня оснащения учреждений здравоохранения и доступности современной медицинской техники – один из значимых факторов для роста продолжительности и улучшения качества жизни граждан. Для Росатома, концерна «Росэнергоатом» и Ростовской АЭС - это одна из приоритетных задач в области социального партнерства, - прокомментировал замдиректора электростанции Михаил Рябышев.

Сейчас в лаборатории, кроме анализов на COVID-19, выполняются ПЦР-исследования на наличие сложных вирусов у детей и беременных женщин.

- Для Детской больницы проводим исследования на вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, на разные типы герпеса человека, на сложные вирусы, которые поражают бронхи и легкие ребенка и тяжело поддаются традиционной терапии. Семь сложных видов анализов для беременных женщин выполняем для женской консультации родильного дома, который обслуживает не только Волгодонск, но и соседние районы. В этом году мы начали выполнять еще одно исследование для беременных женщин - на вирус папилломы человека. Анализы выполнялись по полисам обязательного медицинского страхования, т.е. бесплатно для пациентов, - рассказывает заведующая лабораторией Нелли Титаренко.

Мощность лаборатории позволяет проводить до 280 исследований в день и 1400 - в неделю.

- Существенно сократились очереди на анализы и время их обработки. Это отразилось на сроках и качестве оказываемой медицинской помощи, - отметил главный врач городской поликлиники Виктор Дорохов.