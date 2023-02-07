В Ростовской области в 2023 году капитально отремонтируют больше двух тысяч МКД

Особое внимание будут уделять замене лифтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в текущем году капитально отремонтируют больше двух тысяч многоквартирных домов. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

В планах на 2023-й год провести капитальный ремонт около 5,2 тысячи систем в больше чем двух тысячах МКД. Ремонт кровли пройдет в 428 домах, еще в 507 отремонтируют фасад. В 528 МКД подрядчики займутся подвалами, а в 573 других домах пройдет ремонт фундамента. Отметим, что особое внимание будут уделять замене лифтов. На эти цели направлено порядка 280 млн рублей.

Напомним, что в 2022 году в Ростовской области капитально отремонтировали 1113 многоквартирных домов. На все работы было выделено 5 млрд рублей.

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