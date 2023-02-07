В Ростовской области адвокат предложил подзащитной дать взятку и сам пошел под суд

Адвоката задержали на месте передачи взятки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области осудили бывшего адвоката за мошенничество. Об этом сообщили 7 февраля в УФСБ по Ростовской области.

По информации ведомства, уроженку поселка Матвеев-Курган обвинили по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…». Она обратилась за помощью к адвокату. Тот предложил ей замять дело. За это обвиняемой необходимо было заплатить 10 тысяч долларов США.

Адвоката задержали на месте передачи взятки. Матвеево-Курганский районный суд признал его виновным в совершении преступления по статье «Покушение на мошенничество». Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок один год и шесть месяцев.

Суд также обязал его выплатить 20 тысяч рублей его бывшей подзащитной в качестве компенсации морального вреда, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)