В Ростове экспертиза одобрила проект ТЦ на месте винзавода

Торговый центр будет располагаться на проспекте Буденновском 70/234 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на месте винтзавода построят ТЦ. Соответствующая информация появилась на сайте Единого госреестра заключений.

Торговый центр будет располагаться на проспекте Буденновском, 70/234, на месте завода. Проект уже одобрили эксперты госэкспертизы. Так, планируется построить ТЦ с подземной парковкой.

Отметим, что Ростовский винзавод был основан еще в 1898 году. Он просуществовал больше 100 лет и закрылся только в 2011 из-за банкротства.

Напомним, что в Ростове также планируют построить бассейн на территории Александровской рощи. Стоимость всех работ для строительства оценили в 12 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перенос Ростовского порта на левый берег завершится к концу декабря 2024 года

В настоящее время ведется разработка проектной документации

(Подробности)