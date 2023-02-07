В Ростове-на-Дону из-за аварии на теплотрассе без отопления остались десятки многоквартирных домов

От тепла отключили порядка 20 домов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростове-на-Дону сразу несколько многоэтажек остались без отопления из-за аварии на трассе. Об этом сообщили на сайте городских теплосетей.

Согласно информации, при плановых работах коммунальщики обнаружили затопление тепловой камеры в районе Шайбы. В результате от тепла отключили порядка 20 домов на улицах Добровольского и Комарова. Затопление устраняли сразу две бригады и шесть спецмашин.

Полностью устранить проблему удалось в 13:15. После чего тепло постепенно начали возвращать в дома ростовчан.

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