В Ростове 19-летний парень «разводил» пенсионерок на деньги

Парень забирал у пенсионерок наличные, а затем переводил их организаторам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону 19-летний парень несколько месяцев разводил пенсионерок на деньги. Об этом сообщили в МВД Медии 7 февраля.

По информации ведомства, в 2022 году молодой человек на протяжении нескольких месяцев обманывал пожилых женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Он играл роль курьера телефонных аферистов. Мошенники действовали по проверенной схеме «Ваш родственник попал в беду». Так, подставной курьер смог заработать около 3 млн рублей.

Парень забирал у пенсионерок наличные, а затем переводил их организаторам криминального бизнеса. Затем часть денег оставлял себе в качестве вознаграждения. Позже злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

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