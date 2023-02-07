В Ростовской области без вести пропал 59-летний мужчина

Мужчина не выходит на связь с близкими с 19 декабря прошлого года. Фото: "ЛизаАлерт"

В Волгодонске без вести пропал 59-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Алексея Серкова последний раз видели 19 декабря. После чего мужчина перестал выходить на связь с родственниками. Близкие пропавшего пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего – около 176 сантиметров. У Алексея худощавое телосложение, волосы с залысиной и серые глаза.

В день исчезновения он был одет в синюю куртку, того же цвета джинсы, черные зимние сапоги и кепку.

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