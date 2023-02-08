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НовостиОбщество8 февраля 2023 4:43

Ко Дню освобождения Ростова в центре города пройдет патриотический автопробег

Мероприятие пройдет 12 февраля в 10 часов
Лейла МИРИШОВА
Машины начнут свой путь от Театральной площади

Машины начнут свой путь от Театральной площади

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ко дню освобождения Ростова-на-Дону от фашистов в городе состоится патриотический автопробег. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Автопробег запланирован на 12 февраля в 10 часов утра. Машины начнут свой путь от Театральной площади. Участники акции проедут по Большой Садовой, а затем направятся в переулок Халтуринский, улицу Московскую, проспект Стачки, затем на улицу Малиновского. Завершится автопробег в этнографическом комплексе "Кумжа".

В администрации уточнили, что участие в патриотической акции примут представители ветеранских, молодежных и поисковых организаций.

Отметим, что ко Дню освобождения Ростова в городе запланирован целый комплекс мероприятий.

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