Ко Дню освобождения Ростова в центре города пройдет патриотический автопробег

Машины начнут свой путь от Театральной площади Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ко дню освобождения Ростова-на-Дону от фашистов в городе состоится патриотический автопробег. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Автопробег запланирован на 12 февраля в 10 часов утра. Машины начнут свой путь от Театральной площади. Участники акции проедут по Большой Садовой, а затем направятся в переулок Халтуринский, улицу Московскую, проспект Стачки, затем на улицу Малиновского. Завершится автопробег в этнографическом комплексе "Кумжа".

В администрации уточнили, что участие в патриотической акции примут представители ветеранских, молодежных и поисковых организаций.

Отметим, что ко Дню освобождения Ростова в городе запланирован целый комплекс мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зашифрованные послания и история большого одиночества: режиссер сериала «Фаина» - о съемках в Таганроге и успехе главной героини

Режиссер сериала о Фаине Раневской рассказал про зашифрованные подсказки, поиски актрисы на главную роль и отзывы первых зрителей

(Подробности)