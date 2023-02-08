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НовостиОбщество8 февраля 2023 4:59

В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются метель и морозы до -23 градусов

На дорогах ожидается гололедица
Лейла МИРИШОВА
В северных районах области ожидаются морозы до -23 градусов

В северных районах области ожидаются морозы до -23 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ростовской области предупредили о метели и морозы до -23 градусов. Об этом сообщили синоптики Ростгидрометцентра.

По прогнозам специалистов, с 8 февраля в область придут сильные снегопады, а в некоторых районах ожидается метель. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы. Поэтому водителям стоит быть предельно внимательными. Порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду. В среднем температура воздуха составит от -4 до -13 градусов, в северных районах столбики термометров опустятся до -18.

В четверг, 9 февраля, в области непогода продолжится. На дорогах вновь ожидается гололед и снежные заносы. Скорость ветра снизится до 14 метров в секунду. В северных районах области ожидаются морозы до -23 градусов, а в других муниципалитетах до -18.

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