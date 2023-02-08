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НовостиОбщество8 февраля 2023 5:55

Администрация Ростова-на-Дону представила план мероприятий к 80-летию освобождения города

Кроме того, в порядок приведут 120 памятников героям войны
Лейла МИРИШОВА
В городе 14 февраля пройдет форум «Город Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны»

В городе 14 февраля пройдет форум «Город Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону администрация представила план мероприятий к 80-летию освобождения города. Об этом сообщили на сайте администрации донской столицы.

Согласно информации в Ростове появятся три новых памятных знака. Они будут установлены на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Кировского, в сквере у «Дома книги» и на территории Советского района – севернее границ мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке».

Кроме того, в порядок приведут все 120 памятников героям войны. Также в Ростове 14 февраля пройдет форум «Город Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны». Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Ростсельмаш».

По словам Алексея Логвиненко, в этот день в городском транспорте будет звучать аудиопоздравления ростовчан. Также для гостей и жителей города подготовят несколько интересных выставок.

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(Подробности)