Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 7:19

В Ростове временно снизили давление воды из-за шуги

Такое решение позволило не допустить остановки подачи воды
Лейла МИРИШОВА
Было принято решение снизить уровень давления воды

Было принято решение снизить уровень давления воды

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону временно снизили давление воды из-за образования шуги. Об этом сообщили в Ростовводоканале 8 февраля.

По информации ведомства, из-за сильного ветра и низкой температуры в Дону образовалась шуга. В результате было принято решение снизить уровень давления воды. Это поможет не допустить остановки подачи воды в домах ростовчан.

- В настоящее время в водопроводе поддерживается максимально возможное в этих условиях давление. При этом первостепенно вода перенаправляется для обеспечения социально значимых объектов. Учитывая уровень дневного водопотребления, технологи делают всё возможное, чтобы поэтапно повысить давление в распределительной сети города, – сообщили в Ростовводоканале.

Пониженное давление воды наблюдается в нескольких районах города: Александровке, Сельмаше, Нахичевани, Советском, Октябрьском. Как только погодные условия нормализуются, то в домах вода будет подаваться с нормальным давлением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются метель и морозы до -23 градусов

На дорогах ожидается гололедица

(Подробности)