В Ростове временно снизили давление воды из-за шуги

Было принято решение снизить уровень давления воды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону временно снизили давление воды из-за образования шуги. Об этом сообщили в Ростовводоканале 8 февраля.

По информации ведомства, из-за сильного ветра и низкой температуры в Дону образовалась шуга. В результате было принято решение снизить уровень давления воды. Это поможет не допустить остановки подачи воды в домах ростовчан.

- В настоящее время в водопроводе поддерживается максимально возможное в этих условиях давление. При этом первостепенно вода перенаправляется для обеспечения социально значимых объектов. Учитывая уровень дневного водопотребления, технологи делают всё возможное, чтобы поэтапно повысить давление в распределительной сети города, – сообщили в Ростовводоканале.

Пониженное давление воды наблюдается в нескольких районах города: Александровке, Сельмаше, Нахичевани, Советском, Октябрьском. Как только погодные условия нормализуются, то в домах вода будет подаваться с нормальным давлением.

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