В Ростовской области удалось раскрыть кражу 10 млн рублей, которой не было

В полицию Ростовской области поступило заявление о краже 10 млн рублей.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В полицию Ростовской области поступило заявление о краже 10 млн рублей. Женщина рассказала, что из ее дома пропала внушительная сумма. Стражи порядка сразу стали отрабатывать тех, у кого был доступ к деньгам. Бизнес-леди и ее окружение решили проверить и на полиграфе.
Подробности о том, как ростовчанка заявила о краже 10 млн рублей и передумала, в эфире студии радио «КП-Ростов-на-Дону» рассказал специалист отдела криминалистики регионального СК, подполковник юстиции Роман Макаренко.
- Проверка на полиграфе показала, что никто из этого круга людей о краже не знал, - вспоминает Роман Анатольевич. - Тогда я предложил сотрудникам оперативного подразделения проверить на полиграфе саму заявительницу.
Догадки подтвердились.
- В день тестирования предпринимательница позвонила и сообщила, что деньги нашлись, - продолжает собеседник. – По словам дончанки, она забыла, где спрятана наличность.
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