В Ростовской области супруги похитили ребенка, чтобы заменить им умершего сына

Какое-то время следователям не был понятен мотив преступления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале гостем студии радио «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» стал специалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Роман Макаренко. Он рассказал, как полиграфологи помогают раскрывать преступления.

В их числе - громкий случай с похищением ребенка, который произошел в Морозовске около пяти лет назад. Там на детской площадке неизвестные похитили ребенка. Малыш гулял с бабушкой. Среди бела дня к ним подъехал автомобиль, женщине в лицо брызнули газовым баллончиком, а внука увезли.

Какое-то время следователям не был понятен мотив преступления, так как похитители не выходили на связь с родными мальчика. Под подозрение попал и отец ребенка. Однако полиграф показал: отношение к похищению родитель не имеет.

Позже выяснилось, что супруги из другого региона сами потеряли приемного сына. А чтобы и дальше получать пособия за ребенка, решили украсть похожего мальчика.

- Их уже осудили, а что касается отца мальчика - найти доказательство невиновности человека – это тоже победа для полиграфолога, - резюмировал Роман Анатольевич.

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Гостем радиостудии «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» стал полиграфолог – специалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, подполковник юстиции Роман Макаренко. (подробности)