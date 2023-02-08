В Ростове-на-Дону 14 февраля откроют новые памятные знаки жертвам фашизма

Первый памятник установят на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Кировского в районе СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 14 февраля откроют несколько памятных знаков жертвам фашизма. Об этом сообщили в администрации города.

Первый памятник установят на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Кировского, в районе СИЗО. На том месте во время Великой Отечественной войны фашисты расстреляли больше тысячи мирных жителей. Второй знак установят рядом с Домом книги, на пересечении проспекта Буденновского и улицы Большой Садовой. Во время боевых действий на том месте заживо похоронили больше тысячи горожан.

Третий памятный знак появится у памятника в Змиевской балке, где фашисты жестоко убили больше 27 тысяч человек в годы войны.

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