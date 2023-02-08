Мир «Земы» расширяется: стартовали съемки сериала «Макс и Гусь»

Фото: ПАО «Ростелеком».

Начались съемки семисерийного проекта «Макс и Гусь» (18+) — первого спин-оффа популярного комедийного сериала о провинциальных пацанах «Зема 3». Историю превращения предприимчивого пензенского парня в местного авторитета снимают компании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс». Вместе с исполнителями главных ролей Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком зрители увидят в сериале звездный каст — Павла Прилучного, Настасью Самбурскую, Глеба Калюжного, Владимира Епифанцева и Михаила Горевого. Премьера состоится эксклюзивно в видеосервисе Wink весной 2023 года, сериал войдет в линейку Wink Originals.

Фотографии со съемок

Ролик со съемок

Макс (Никита Кологривый) впервые появился в сериале «Зема 3» и стал антагонистом главного героя — Земы. Харизматичный персонаж с отрицательным обаянием запомнился зрителям. Новый сериал «Макс и Гусь» расскажет историю превращения простого пацана Макса из обычного каппера в беспринципного воротилу, который контролирует наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе.

За романтическую линию отвечает история отношений Макса и Снегурки (Наталья Бардо), которую он встретил в «Новогоднем замесе».

Также поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся, и как развела судьба тех, кто недавно был не разлей вода.

- Самое классное в моем герое то, что он не святой. Он такой же обычный парень с большим количеством страстей и пороков, как, думаю, мы все. Но таких персонажей в нашем кино очень мало, поэтому о нем точно надо рассказать, — поделился Никита Кологривый.

Каждая серия — это парад приключений, в которые Макс и Гусь вляпываются с завидной регулярностью.

- Мы оказываемся вместе с Максом непосредственно в моменте перехода его от одной личности к другой. Никита Кологривый — отличный актер, поэтому я не сомневаюсь, что у нас получится крутая история становления бандита из пацана-спортсмена. А Гусь, которого играет Владимир Карпук, прекрасно разбавляет эту историю своим наивным и добрым отношением к другу Максу. У нас очень крутой кастинг и съемочная группа, которая настроена на правильный вайб. Это железобетонно будет интересный проект, — рассказал режиссер Денис Павлов.

Премьера сериала намечена на весну – 2023.Увидеть его можно на платформе Wink — это цифровой видеосервис ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» LjN8JzNRD