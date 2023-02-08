В Ростовской области предпринимателей поддержали банковскими гарантиями на сумму 3,12 млрд рублей

Выдано более 2,3 тысяч банковских гарантий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году представителям малого и микробизнеса Ростовское отделение Сбербанка выдало более 2,3 тысяч банковских гарантий на сумму 3,12 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

Подобная поддержка бизнеса открывает широкие возможности для его развития. Ведь получая банковскую гарантию по экспортно-импортным, государственными и муниципальными контрактами, контрактами внутреннего рынка и другим тендерным направлениям, предприниматель сохраняет средства в обороте и может вложить их в другие необходимые для эффективной работы бизнес-процессы.

- Банковская гарантия дает возможность малому и микробизнесу участвовать в тендерах. При этом важное значение имеет скорость принятия решения. Примечательно, что 60% банковских гарантий мы выдаем с применением искусственного интеллекта максимум за два часа. Чаще всего в прошлом году банковскими гарантиями пользовались предприниматели в сфере здравоохранения, строительства и торговли. Сбер не только оказывает финансовую поддержку, но и выступает гарантом, чтобы помогать бизнесу решать стратегические задачи, - прокомментировал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов.

Стоит отметить, что банковская гарантия не только возмещает расходы заказчика в случае невыполнения обязательств, но и является некой защитой от недобросовестных подрядчиков и поставщиков.