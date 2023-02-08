В Ростове подачу воды в штатном режиме обещают восстановить до конца суток 8 февраля

Давление в городской сети постепенно увеличивается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону подачу воды в штатном режиме планируют начать до конца суток 8 февраля. Сейчас ресурс, в первую очередь, перенаправляют для работы социально значимых объектов. Информацию об этом опубликовали на сайте «Ростовводоканала».

- Изменения погоды - повышение температуры воздуха и снижение скорости ветра - позволяют поэтапно восстанавливать работу водоразборных сооружений. В настоящее время запустили насосы на ключевых станциях. Давление в городской сети постепенно увеличивается, - говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью в реке Дон появилась шуга, по-другому мелкий лед. Плавающие прозрачные осколки повлияли на работу водозаборных сооружений. Утром, после неполадок, фиксировали перебои с подачей ресурса. Сниженное давление воды в системе наблюдается сейчас почти во всех районах Ростове-на-Дону, а также в Батайске.

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