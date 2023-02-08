Самолет Бе-200 из Ростовской области привлекли к тушению мощного пожара в Турции

В Турцию отправили самолет-амфибию Южного авиационно-спасательного центра МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет Бе-200 из Ростовской области привлекли к тушению пожара в Турции. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.

- Самолет-амфибия Южного авиационно-спасательного центра МЧС России задействовали для оказания помощи в борьбе с мощным пожаром, который разрастается в порту Искендеруна. Огонь разгорелся в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения, - уточнил Роман Охотенко.

По данным МЧС, после землетрясения российские спасатели отправились наиболее пострадавшие и труднодоступный район турецкой провинции. Сейчас специалисты обследуют территории и разбирают завалы. Всего последствия катаклизма в Турции ликвидируют более 100 сотрудников МЧС России. Развернут мобильный госпиталь.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Оно оказалось самым разрушительным с 1939 года. Сообщается о тысячах погибших и десятках тысячах раненых. К слову, утром 8 февраля в Турции было зафиксировано новое землетрясение.

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