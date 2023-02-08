В Ростовской области за пьяное вождение осудили серийного нарушителя

Повторный приговор мужчине вынесли в Новочеркасске
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области вступил в силу приговор серийному нарушителю, которого поймали пьяным за рулем. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
- Задержанного оштрафовали на 220 тысяч рублей. Также ему на 1 год и 6 месяцев запретили заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - рассказали в инстанции.
Несмотря на очередное несоблюдение закона, мужчине смягчили наказание. Суд принял во внимание наличие маленького ребенка и полное раскаяние автолюбителя.
По данным следствия, мужчину поймали на нарушении в Каменске-Шахтинском еще в феврале 2022 года. На тот момент он уже был лишен водительских прав на 1 год и 6 месяцев по административной статье.
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