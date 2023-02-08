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НовостиОбщество8 февраля 2023 12:44

Возраст получателей кредитных карт снизили до 18 лет

Снижение возрастного порога позволит молодым людям более гибко распоряжаться своими финансовыми возможностями
Оксана КРУГЛОВА
Для оформления карты нужно иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей.

Для оформления карты нужно иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 21 года до 18 лет снижает возраст получения кредитной карты банк ВТБ. Для оформления необходимо иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей и стаж на текущем рабочем месте от трех месяцев. Выпуск и обслуживание такой карты бесплатное. Работает она на базе национальной платежной системы «Мир».

- Все больше молодых людей стремятся стать финансово независимыми как можно раньше. И, нередко, начинают получать трудовой стаж с 18 лет, совмещая работу с учебой. Именно для этой категории граждан мы решили снизить возраст оформления кредитных карт, - прокомментировала и.о. начальника управления «Кредитные карты» ВТБ Анастасия Подойницына, - Благодаря рассрочке и кредитной «Карте возможностей», клиенты смогут беспроцентно пользоваться средствами, выбирать комфортный срок погашения и сумму платежа.

По прогнозам эксперта, рост рынка кредитных карт, который отмечался в 2022 году, продолжится и в этом. Однако теперь клиенты смогут использовать их вместе с программами банковской рассрочки.