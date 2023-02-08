Возраст получателей кредитных карт снизили до 18 лет

Для оформления карты нужно иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 21 года до 18 лет снижает возраст получения кредитной карты банк ВТБ. Для оформления необходимо иметь ежемесячный доход от 15 тысяч рублей и стаж на текущем рабочем месте от трех месяцев. Выпуск и обслуживание такой карты бесплатное. Работает она на базе национальной платежной системы «Мир».

- Все больше молодых людей стремятся стать финансово независимыми как можно раньше. И, нередко, начинают получать трудовой стаж с 18 лет, совмещая работу с учебой. Именно для этой категории граждан мы решили снизить возраст оформления кредитных карт, - прокомментировала и.о. начальника управления «Кредитные карты» ВТБ Анастасия Подойницына, - Благодаря рассрочке и кредитной «Карте возможностей», клиенты смогут беспроцентно пользоваться средствами, выбирать комфортный срок погашения и сумму платежа.

По прогнозам эксперта, рост рынка кредитных карт, который отмечался в 2022 году, продолжится и в этом. Однако теперь клиенты смогут использовать их вместе с программами банковской рассрочки.