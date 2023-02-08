Больше 48 тысяч пенсионеров стали участниками проекта «Азбука интернета»

Фото: ПАО «Ростелеком».

В прошлом году 48 тысяч пенсионеров приняли участие в проекте «Азбука интернета». Проект реализует «Ростелеком» совместно с Социальным фондом России.

Программа помогает освоить азы компьютерной грамотности старшему поколению. Проект стартовал в 2014 году. За это время курсы компьютерной грамотности прошли около 450 тысяч человек, из них только в минувшем году — почти 49 тысяч человек.

В 2022- ом азбуку интернета изучали на площадках в отделениях ПФР, в региональных филиалах «Ростелекома» в офлайн- и онлайн-форматах, в органах соцзащиты, в отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках.

Начиная с 2020 года, обучение ведется как офлайн, так и в онлайн-формате, а преподаватели придумывают новые и эффективные способы передачи знаний.

Так, в Санкт-Петербурге в 18 комплексных центрах социального обслуживания населения, находящихся в ведении администраций районов города, навыкам компьютерной грамотности обучили более 2 300 человек.

В Татарстане в прошлом году обучение в 45 муниципальных образованиях прошли 1 565 человек, состоялся 151 выпуск учащихся по программе «Азбука интернета».

В Хабаровском крае реализуются несколько разноформатных проектов по обучению пенсионеров, в том числе действует программа «Тимуровцы информационного общества», где под руководством педагогов школьники обучают пенсионеров.

Региональные подразделения ПАО «Ростелекома» активно сотрудничают с отделениями СФР по проекту «Азбука интернета». Например, в Ставрополе был организован региональный онлайн-конкурс «В ногу со временем», на который было подано 100 работ.

И это только несколько примеров разных форматов работы по программе.

К слову, в прошлом году на сайте azbukainterneta.ru появился новый дополнительный модуль, посвященный одной из самых востребованных на сегодняшний день тем, — «Основы работы на смартфоне». Во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2022» приняли участие 4 558 человек, а также начал работать канал «Спасибо интернету!» в «Дзен», где размещаются лучшие работы, присланные на конкурс.

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