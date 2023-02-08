В Ростове коммунальщики полностью восстановили работу водозаборов

Насосные станции запустили на полную мощность, система заполняется водой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове полностью восстановили работу водозаборов, теперь они функционируют в штатном режиме. Об этом вечером 8 февраля, сообщает пресс-служба компании «Ростовводоканал».

- Все ключевые насосные станции запущены на полную мощность. Система плавно заполняется водой. Учитывая большую протяженность трубопроводов, более 2,8 тысячи километров, этот процесс занимает длительное время. В полном объеме вернуть воду жителям Ростова-на-Дону и Батайска удастся к полуночи, - уточнили в организации.

По данным «Ростовводоканала», к 16 часам 8 февраля, вода появилась в большинстве районов донской столицы. Временно испытывают недостаток давления жители Александровки, Нахичевани, Темерника, Военведа, Северного жилого массива.

Напомним, этой ночью в реке Дон появилась шуга, по-другому мелкий лед. Плавающие прозрачные осколки повлияли на работу водозаборных сооружений. Утром и днем, после неполадок, фиксировали перебои с подачей ресурса.

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