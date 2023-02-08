В Батайске из-за ситуации с утилизацией отходов завели уголовное дело

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области получила продолжение история с утилизацией отходов на территории района Залесье Батайска. Там провели проверку, и после этого сразу же было возбуждено уголовное дело. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по донскому региону.

- Дело завели по части 1 статьи 247 УК РФ («Транспортировка, хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу вреда здоровью человека или окружающей среде»), - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, разбирательства начали после публикаций в Интернете. Местные жители пожаловались, что сотрудники коммерческой фирмы жгли отходы опасным способом.

- Специалисты уже осмотрели местность вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. Изъяли пробы воздуха, допрашиваются собственник территории, арендатор и граждане, проживающие рядом. Изъяты документы, - рассказали в Следкоме.

Напомним, ранее батайчане заявили в сети, что буквально задыхаются от едкого запаха, а недалеко от них на площадке жгут контейнеры, шприцы, ампулы и, возможно, человеческие конечности. Так ли это на самом деле, теперь предстоит выяснить следователям.

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