В Ростове установили мемориальную доску в память о жертвах фашизма

Среди жертв были женщины, дети и старики. Среди жертв были женщины, дети и старики. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону установили мемориальную доску о жертвах фашизма. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Памятник установили на пересечении улицы М. Горького и проспекта Кировского. Мемориальная доска посвящена мирным горожанам, которые были жестоко расстреляны фашистами с 8 по 11 февраля 1943 года.

Во время Великой Отечественной войны, в ходе второй оккупации донской столицы, немецкие захватчики жестоко расправлялись с мирными жителями. В день освобождения Ростова, 14 февраля, обнаружили больше тысячи замученных тел. Среди жертв были женщины, дети и старики.

- Память о событиях тех страшных лет увековечена не только в бронзе, но и в сердцах всех, кто живет в свободной и независимой стране благодаря мужеству павших в годы войны. Никто не забыт, ничто не забыто! – поделился Алексей Логвиненко.

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