В Южном таможенном управлении рассказали о громких задержаниях

В Ростовской области выявлялись нарушения в портах и на водном транспорте. Фото: Южное таможенное управление.

В Южном таможенном управлении назвали громкие задержания за последнее время. Об этом рассказал начальник ведомства Сергей Пашко в интервью «КП-Ростов-на-Дону».

По словам начальника управления, необычное задержание прошло в 2022 году в новороссийском порту. Таможенники совместно с сотрудниками погрануправления пресекли попытку ввоза тонны растения, которое может использоваться для производства запрещенных веществ.

— Растение было обнаружено таможенниками в прибывшем по железной дороге из Узбекистана контейнере. Экспертиза показала, что растение содержит в своем составе наркотическое средство, — пояснил Сергей Пашко.

В прошлом году сотрудники Краснодарской таможни обнаружили 107 млн рублей в автомобиле Lexus, который собирался пересечь границу. Крупную сумму планировали вывезти в Абхазию.

Недобросовестные граждане пытались переслать по почте предметы военной амуниции. Так, житель Симферополя отправил по почте 12 посылок с комплектующими военного назначения. При этом получатели — из США, Франции и Канады. Все посылки были перехвачены.

В Ростовской области выявлялись нарушения на водном транспорте и в портах. Речь идет, например, о недекларировании топлива и запасных частей для теплоходов. Бывали случаи, когда члены экипажа незаконно перевозили валюту, алкоголь, табак и даже запрещенную литературу.

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