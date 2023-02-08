Начальник Южного таможенного управления рассказал, как ведомство может помочь бизнесу

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Начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказал о том, как ведомство может помочь донским предпринимателям.

- В целом задача таможенных органов – это содействие развитию внешнеэкономической деятельности, - подчеркнул Сергей Викторович. - В условиях санкционного давления со стороны недружественных стран особую значимость приобрели оказываемые государством меры финансовой поддержки бизнеса. Это и принятие на законодательном уровне решений о введении новых тарифных льгот и обнулении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров критического импорта.

Всего же общая сумма мер финансовой поддержки, которую получил бизнес в регионе работы Южного таможенного управления, в прошлом году достигла 8,8 миллиарда рублей.

- В прошлом году мы расширили информационное взаимодействие с плательщиками таможенных платежей с применением юридически значимых электронных документов – заявлений о возврате авансовых платежей, - добавил Сергей Пашко. - И 95% из них поступило в электронной форме, а заявлений о предоставлении отчетности о движении денежных средств на лицевых счетах участников ВЭД – в два раза больше.

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