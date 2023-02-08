На Юге России выросло число уголовных дел о контрабанде военной техники и боеприпасов

Уголовных дел стало больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Юге России выросло число уголовных дел о контрабанде, по статье 226.1. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко.

— Положительная динамика обусловлена ростом дел о незаконном перемещении товаров военного назначения, военной техники и боеприпасов, а также стратегически важных товаров и ресурсов, — пояснил Сергея Пашко.

Он отметил, что всего в 2022 году таможни ЮТУ возбудили 249 уголовных дел. Кроме контрабанды выросло число дел о перемещении наличных, а также наркотических средств.

Напомним, ранее в Южном таможенном управлении назвали самые громкие задержания. Так, в 2022 году таможенники обнаружили автомобиль, на котором пытались вывезти 107 млн рублей.

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