В Аксайском районе в массовом ДТП пострадал 38-летний водитель

Водитель «Камаз 780672» с прицепом не справился с управлением Фото: Артем КИЛЬКИН

В Аксайском районе в массовой аварии пострадал 38-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 8 февраля около 9:45 на автодороге М-4 «Дон».

По предварительной информации, 59-летний водитель «КамАЗ 780672» с прицепом не справился с управлением и врезался в «Ладу Ларгус» под управлением 38-летнего шофера. По инерции легковушка врезалась в прицеп автомобиля “КамАЗ 65115”, который остановился впереди из-за затора.

- В результате водитель «Лада Ларгус» получил травмы различной степени тяжести. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции

(Подробности)