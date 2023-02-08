Южная оперативная таможня пресекла отправку 12 посылок с военным обмундированием в США и Европу

Посылки злоумышленник собирался отправить по почте. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники Южной оперативной таможни пресекли отправку 12 посылок с военным обмундированием в другие страны. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко.

По словам Сергея Пашко, посылки собирался отправить житель Симферополя. В США, Францию и Канаду планировалось доставить шлем-маски, противогазовые лицевые маски, фильтрующе-поглощающие коробки и другое. Все посылки были перехвачены.

— При последующем обыске в доме отправителя правоохранителями было изъято порядка 500 единиц военной продукции, — прокомментировал Сергей Пашко.

Напомним, в 2022 году на Юге России выросло число уголовных дел о контрабанде товаров военного назначения, военной техники и боеприпасов. Кроме того, участились случаи незаконной перевозки наличных денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сохранить миллиарды, передать гуманитарные грузы и не пропустить контрабанду: как работают южнороссийские таможенники

Начальник Южного таможенного управления рассказал о работе в условиях спецоперации и самых громких задержаниях. (Подробности)