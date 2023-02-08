Таможенники Юга России подсчитали, сколько миллионов зарабатывает бюджет на одной проверке

В ходе проверок изъято более 1,2 млн единиц табачной продукции без акцизных марок. Фото: ЮТУ

Каждая таможенная проверка, проведенная Южным таможенным управлением в 2022 году, принесла в среднем 8,7 миллиона рублей. Это на 27 процентов больше, чем годом ранее. Такими результатами поделился в интервью «КП — Ростов-на-Дону» начальник ЮТУ Сергей Пашко.

Всего за минувший год подразделениями таможенного контроля ЮТУ было проведено 196 таможенных проверок, что на семь процентов меньше показателей предыдущего года.

- По результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислено таможенных платежей, пеней, штрафных санкций в сумме 1,7 миллиарда рублей — это на 19 процентов больше, чем за год до того, - рассказал Сергей Викторович.

А на внутреннем рынке России в прошлом году ведомство провело 410 проверочных мероприятий. В их ходе изъято более 1,2 млн единиц табачной продукции без акцизных марок, порядка 9,5 тысячи единиц товаров, реализуемых с нарушением установленных правил обязательной маркировки средствами идентификации. Всего было возбуждено 157 дел об административных правонарушениях и 15 уголовных дел.

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