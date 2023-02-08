В Батайске под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик

Водитель не успел притормозить и сбил ребенка. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Батайске водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика. ДТП произошло 8 февраля около 17 часов на улице Московской.

По предварительно информации УГИБДД по Ростовской области, 35-летний водитель "Тойоты Камри" двигался в районе дома №87. В этот момент дорогу перебегал 12-летний мальчик. Водитель не успел притормозить и сбил ребенка. Известно, что школьник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)