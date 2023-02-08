В январе спрос на новостройки в Ростовской области сократился в два раза

Эксперты подвели итоги прошлого месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в два раза сократился спрос на новостройки. Актуальные данные опубликовали на сайте domostroydon.ru 8 февраля.

Эксперты подвели итоги прошлого месяца. По их данным, в январе зарегистрировали на 619 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) меньше, чем в этот же период 2022 года. Их количество в первом месяце текущего года составило всего 932 (из них 623 - с помощью ипотеки). В донской столице зафиксировали 861 ДДУ (в числе которых 578 - с ипотекой)

В среднем без залога недвижимости жилье в новостройках приобрели только 33% покупателей. В прошлом году специалисты насчитали 44% таких случаев.

Лидером по продажам квартир в новостройках оказался Ростов (861 сделка). На втором месте - Батайск (31), а третье делят Новочеркасск и Азовский район (по 17 сделок). Также жилье приобрели в Аксайском районе (четыре сделки) и Таганроге (две). В Шахтах за январь ни оформили ни одной сделки - хотя в декабре их было более 50.

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