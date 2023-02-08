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НовостиОбщество8 февраля 2023 18:34

В Ростове учителям новой школы в микрорайоне ЮФУ предоставят служебное жилье

Учреждение откроет свои двери для учеников первого сентября 2023 года
Лейла МИРИШОВА
Отметим, что школа рассчитана на 1650 учеников

Отметим, что школа рассчитана на 1650 учеников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону учителям строящейся школы в микрорайоне ЮФУ предоставят служебные квартиры. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава города поручил рассмотреть вопрос о предоставлении жилья для педагогов. Набор учителей в новую школу уже открыт. Двери учреждения для ребят откроются первого сентября 2023 года. Отметим, что школа рассчитана на 1650 учеников. Новый объект располагается на улице Зорге. Строительство началось еще 2021 году.

В Южном федеральном округе она станет одной из крупнейших школ. Самая большая находится в Краснодаре, там учатся 1875 детей.

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