В Ростове учителям новой школы в микрорайоне ЮФУ предоставят служебное жилье

Отметим, что школа рассчитана на 1650 учеников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону учителям строящейся школы в микрорайоне ЮФУ предоставят служебные квартиры. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава города поручил рассмотреть вопрос о предоставлении жилья для педагогов. Набор учителей в новую школу уже открыт. Двери учреждения для ребят откроются первого сентября 2023 года. Отметим, что школа рассчитана на 1650 учеников. Новый объект располагается на улице Зорге. Строительство началось еще 2021 году.

В Южном федеральном округе она станет одной из крупнейших школ. Самая большая находится в Краснодаре, там учатся 1875 детей.

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(Подробности)