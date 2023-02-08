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НовостиОбщество8 февраля 2023 18:53

Экс-руководителей районного ЖКХ Ростова обвинили в получении взяток

Чиновники за 3,5 миллиона рублей незаконно передали в собственность мужчины три муниципальных квартиры
Лейла МИРИШОВА
В отношении них возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки"

В отношении них возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове под суд пойдут два бывших руководителя МКУ ЖКХ Ленинского района. Их обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, на протяжении пяти лет (с 2015 по 2020 годы) фигуранты получали деньги от 36-летнего мужчины. За 3,5 миллиона рублей они передали в его собственность три муниципальные квартиры.

Когда об этом стало известно, чиновников задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки". Фигурантов отправили под домашний арест.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к совершенным преступлениям, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.

На 36-летнего мужчину также завели уголовное дело - по статье о даче взятки.

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