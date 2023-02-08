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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 19:41

В Миллеровском районе в ДТП пострадали три человека

35-летний водитель «ВАЗ 21093» не справился с управлением
Лейла МИРИШОВА
В результате втору легковушку отбросило в дерево. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В результате втору легковушку отбросило в дерево. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Миллеровском районе в ДТП пострадали сразу три человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 8 февраля около 14:40 на автодороге «Миллерово – Вешенская».

По предварительной информации, 35-летний водитель«ВАЗ 21093» при совершении маневра обгона, не выдержал безопасное расстояние и авто врезалось в «ВАЗ 21121» под управлением водителя 40 лет.В результате втору легковушку отбросило в дерево.

- В ДТП пострадали водитель, 38-летняя женщина и 6-летняя девочка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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