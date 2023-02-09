В Ростове 9 февраля ожидается ясная и морозная погода

Утром и днем температура воздуха составит -9...-5 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют солнечную и морозную погоду. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В четверг, 9 февраля, в городе целый день будет ясно. Утром и днем температура воздуха составит -9...-5 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до -7 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 5 метров в секунду.

В пятницу, 10 февраля, синоптики пообещали переменную облачность и - 10 градусов.

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(Подробности)