В Ростове 89 аварийных домов признали ценными

Однако 89 сооружений имеют признаки исторической ценности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном парламенте создали рабочую группу, которая сфокусировалась на правовой стороне проблемы сноса аварийных домов в историческом центре Ростова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Заксобрания Ростовской области Светлана Мананкина.

- В первую очередь важно было понять, как защитить ценные исторические здания от сноса, - говорится в тексте сообщения. - Ведь по правилам, аварийные дома, как угрожающие жизни людей, должны сноситься.

Известно, что рабочая группа обследовала свыше двухсот домов в центре донской столицы. Специалисты установили, что 133 здания из них сносить можно - ни с позиции архитектуры, ни с позиции истории интереса они не представляют.

А вот сорок процентов обследованных домов - 89 строений - ценные, их необходимо сохранять, следовательно потребуется присвоить "защитный" статус. И такая работа уже началась.

По словам депутата, 13 домов уже получили статус "объект культурного наследия", в их числе дома Недорезова 1905 года постройки, Куканова начала ХХ века и Косика, возведенный в 1881 году и другие.

Светлана Мананкина отметила, что восстановление таких зданий обходится крайне дорого. Их реконструкцией занимаются только лицензированные организации.

- Здание со статусом «Исторически ценный объект» тоже снести нельзя, но восстановить проще. Такой статус исторически ценные аварийные здания смогут получить при утверждении «Проекта объединенной зоны охраны ОКН исторического центра Ростова-на-Дону». Сейчас документ на доработке, - рассказала депутат.

Документ планируют принять до ноября 2023 года. Сегодня статус ценных объектов могут присвоить 30 домам. А в обновленном Проекте количество зданий, которым предлагается присвоить статус ценных объектов - свыше 800(!!!). В предыдущей версии их было в 4 раза меньше.

- Остается надеяться, что и Минкультуры России согласует Проект с таким обширным перечнем исторически ценных зданий. Без их согласования утвердить документ нельзя, - заключила Светлана Александровна.

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