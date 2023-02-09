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НовостиОбщество9 февраля 2023 5:32

В Ростовской области в 2022 году на развитие спортивной инфраструктуры направлено больше 1,5 млрд рублей

В Ростовской области в 2022 году на развитие спортивной инфраструктуры направлено больше 1,5 млрд рублей из внебюджетных источников
Лейла МИРИШОВА
За прошлый год благодаря этим средствам построено шесть спортобъектов.

За прошлый год благодаря этим средствам построено шесть спортобъектов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за 2022 год на развитие спортивной инфраструктуры выделили больше 1,5 млрд рублей из внебюджетных источников. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Согласно данным, за последние 10 лет в регионе построено и отремонтировано больше 1300 разных спортобъектов. В 2023 году на эти цели планируется привлечь почти 1 млрд рублей из внебюджетных источников.

Отметим, что за прошлый год благодаря этим средствам построено шесть спортобъектов. Так, в Волгодонске появилась спортивная площадка, а в Новошахтинске и Орловском районе завершилось возведение ФОКов.

В Ростовской области продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса с бассейнами, универсальным спортивным залом, фитнес-центром и двумя футбольными полями в микрорайоне Левенцовском. Там будет находиться и спорткомплекс с залами для самбо и дзюдо, игровых видов спорта и спортивной гимнастики.

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