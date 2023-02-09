В Ростовской области в 2022 году на развитие спортивной инфраструктуры направлено больше 1,5 млрд рублей

За прошлый год благодаря этим средствам построено шесть спортобъектов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за 2022 год на развитие спортивной инфраструктуры выделили больше 1,5 млрд рублей из внебюджетных источников. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Согласно данным, за последние 10 лет в регионе построено и отремонтировано больше 1300 разных спортобъектов. В 2023 году на эти цели планируется привлечь почти 1 млрд рублей из внебюджетных источников.

Отметим, что за прошлый год благодаря этим средствам построено шесть спортобъектов. Так, в Волгодонске появилась спортивная площадка, а в Новошахтинске и Орловском районе завершилось возведение ФОКов.

В Ростовской области продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса с бассейнами, универсальным спортивным залом, фитнес-центром и двумя футбольными полями в микрорайоне Левенцовском. Там будет находиться и спорткомплекс с залами для самбо и дзюдо, игровых видов спорта и спортивной гимнастики.

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