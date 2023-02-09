В исправительную колонию Ростовской области пытались передать чай с сим-картами

Все запрещенные предметы изъяли Фото: Иван МАКЕЕВ

В Зверево, в Исправительную колонию №1, пытались передать посылку с запрещенкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 7 февраля одному из заключенных передали посылку. При досмотре сотрудники режимного ведомства обнаружили, что в пакетиках чая спрятаны сим-карты. Кроме того, в посылке нашли еще 4 мобильных телефона. Материалы проверки направлены в мировой суд города Зверево.

В этот же день в СИЗО Новочеркасска заключенному передали продуктовую посылку. Во время осмотра содержимого сотрудники следственного изолятора обнаружили в банках картофельного пюре и горохового супа быстрого приготовления белый порошок.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Материалы проверки переданы в отдел полиции для дачи правовой оценки.

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