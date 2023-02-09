Жителей Ростова попросили сделать запасы воды из-за возможных перебоев 9 февраля

Сложности с поступлением воды появились после похолодания и усиления ветра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 9 февраля водоканал Ростова-на-Дону снова предупредил о возможных перебоях с водой. Сейчас специалисты пытаются поддержать достаточное давление в сети.

- В настоящее время делают все возможное. Однако в такой ситуации жителям рекомендуется сделать запасы водопроводной воды. Мы будем своевременно извещать об изменениях, - прокомментировали в пресс-службе «Ростовводоканала».

Напомним, сложности с поступлением ресурса появились после похолодания и усиления ветра. Из-за этого в реке Дон образовалась шуга, по-другому мелкий лед. Замерзшие осколки попали в водозаборы и повлияли на ситуацию с подачей воды.

К слову, эти проблемы сохраняются со вчерашнего дня. Еще прошлой ночью лед забился в конструкции сооружений «Ростовводоканала». После этого утром и в течение дня 8 февраля наблюдались перебои. К вечеру ситуацию стабилизировали, но к утру 9 числа шуга не растаяла, поэтому ростовчанам вновь следует приготовиться к возможным временным отключениям.

АЛЛО!

Телефон круглосуточного контакт-центра «Ростовводоканала»: 283-17-17

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области похолодает до -22 градусов с 10 февраля

Ветер прогнозируют северо-восточный и восточный (подробности)